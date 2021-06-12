Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
Врачи унесли Эриксена без сознания. Матч Дания – Финляндия остановлен
вчера, 20:00
UPD. Появились фото, где Эриксен находился в сознании на момент его транспортировки.
Полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание в матче первого тура Евро-2020 против Финляндии. Эпизод произошел в конце первого тайма.
Медицинский персонал провел реанимационные действия и унес футболиста с поля на носилках. Обе команды ушли с поля.
Датчане окружили носилки, на которые положили Эриксена, и сопроводили до выхода со стадиона.
Твиттер Евро-2020 дал комментарий: «Матч в Копенгагене приостановлен из-за неотложной медицинской помощи».
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