Кристиан Эриксен
Евро-2020
Дания
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#Кристиан Эриксен #Евро-2020 #Дания

Врачи унесли Эриксена без сознания. Матч Дания – Финляндия остановлен

вчера, 20:00

UPD. Появились фото, где Эриксен находился в сознании на момент его транспортировки.

Полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание в матче первого тура Евро-2020 против Финляндии. Эпизод произошел в конце первого тайма.

Медицинский персонал провел реанимационные действия и унес футболиста с поля на носилках. Обе команды ушли с поля. 

Датчане окружили носилки, на которые положили Эриксена, и сопроводили до выхода со стадиона.

Твиттер Евро-2020 дал комментарий: «Матч в Копенгагене приостановлен из-за неотложной медицинской помощи».

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Источник:
Гол.ру
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