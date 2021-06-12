«Я гей». Фигурист Джейсон Браун сделал каминг-аут

Об этом Браун рассказал в инстаграме. Основные тезисы из заявления:

«Разнообразие людей, с которым я встречался в жизни, показало мне, что каждый человек сам по себе индивидуален».

«История не всегда была доброй. Борьба за равенство и принятие продолжается. Не сомневаюсь, что моя жизнь улучшилась благодаря окружению, у которого хватило смелости встать и поделиться с миром частичкой того, кто они есть».

«Верю, что любовь всегда побеждает. Каждая история развивается по-своему для каждого человека. Немного раскрою свою. Я гей, и эта история все еще пишется».

Джейсон Браун – американский фигурист-одиночник. Ему 26 лет. На Олимпиаде-2014 в Сочи выиграл бронзовую медаль в командных соревнованиях. На командном чемпионате мира в Осаке получил серебро.