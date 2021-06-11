Суд отменил штраф «Яндексу» за показ хайлайтов Серии А. Потому что они попали в выдачу из открытого доступа

«Яндекс» выиграл апелляцию у «Телеспорта» по делу о незаконном показе хайлайтов Серии А. Решение опубликовано на сайте Первого апелляционного суда.

«Телеспорт» владеет правами на показ в России матчей чемпионата Италии. Летом 2020 года он подал иск против «Яндекса» из-за того, что нарезки лучших моментов матчей попали в «Яндекс.Видео».

Но «Яндекс» посчитал претензии безосновательными. Потому что «Телеспорт» выкладывает нарезки в свои соцсети и «Яндекс.Видео» проиндекировал то, что уже было выложено в открытый доступ.

В итоге в феврале 2021 года суд обязал «Яндекс» выплатить «Телеспорту» 3,86 миллиона рублей. Но теперь апелляционный суд это решение отменил. Он посчитал, что «Яндекс» самостоятельно не размещал и не хранил хайлайты, а только встроил их из открытых соцсетей.

Юристы называют дело прецедентным, потому что российские суды впервые рассматривают такие иски. Опрошенные «Коммерсантом» собеседники сказали, что апелляция повлияет на рассмотрение других аналогичных дел.

«Телеспорт» подал и другие подобные иски к «Яндексу». Они различаются числом спорных ссылок на контент.