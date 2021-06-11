Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа

Николай Комличенко официально перешел в «Ростов» по арендному соглашению на год. Дальше «Ростов» может выкупить его у «Динамо».

Комличенко – воспитанник «Краснодара». Лучший сезон в карьере Комличенко был в Чехии. В сезоне-2018/19 он играл за команду «Млада Болеслав» и забил 29 голов в 32 играх.

Сезон-2020/21 Комличенко отыграл в «Динамо». Его статистика в РПЛ: 25 матчей, четыре гола, три реализованных пенальти.

Комличенко 25 лет. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.