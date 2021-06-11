Николай Комличенко
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#Николай Комличенко #РПЛ #Динамо #Ростов

Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа

8 часов назад

Николай Комличенко официально перешел в «Ростов» по арендному соглашению на год. Дальше «Ростов» может выкупить его у «Динамо».

Комличенко – воспитанник «Краснодара». Лучший сезон в карьере Комличенко был в Чехии. В сезоне-2018/19 он играл за команду «Млада Болеслав» и забил 29 голов в 32 играх.

Сезон-2020/21 Комличенко отыграл в «Динамо». Его статистика в РПЛ: 25 матчей, четыре гола, три реализованных пенальти.

Комличенко 25 лет. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Ростова»
Так он играл в Чехии
Комличенко опять раззабивался. Ворвался в топ бомбардиров Чехии, оформив покер за 23 минуты
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