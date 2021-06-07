Мануэль Нойер
Германия
Нойер первым в истории немецких вратарей добрался до 100 матчей в сборной
вчера, 21:22
Мануэль Нойер сыграет в составе сборной Германии 100-й матч. Он включен в старт на товарищескую игру против Латвии, которая состоится 7 июня в 21:45 по московскому времени.
До него в истории Германии еще ни один голкипер не проводил 100 матчей за сборную.
Матч против Латвии станет для Германии последним перед Евро-2020. На турнире команда стартует с игры против Франции (15 июня), во втором туре сыграет с Португалией (19 июня), а в третьем – против Венгрии (23 июня).
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