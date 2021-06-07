Нойер первым в истории немецких вратарей добрался до 100 матчей в сборной

Мануэль Нойер сыграет в составе сборной Германии 100-й матч. Он включен в старт на товарищескую игру против Латвии, которая состоится 7 июня в 21:45 по московскому времени.

До него в истории Германии еще ни один голкипер не проводил 100 матчей за сборную.