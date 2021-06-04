Лионель Месси
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#Лионель Месси

Нападающий ОАЭ обошел Месси по числу голов за сборные. Он – второй после Роналду среди действующих игроков

04 июня, 10:57

Матч ОАЭ и Малайзии закончился победой первых со счетом 4:0. В этом матче дубль оформил нападающий «Аль-Джазиры» Али Мабхут. Для него это были 72-й и 73-й мячи за сборную. По количеству голов за сборные он обошел Лионеля Месси.

Топ-3 среди действующих игроков по этому показателю выглядит так:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 103.

2. Али Мабхут (ОАЭ) – 73.

3. Лионель Месси (Аргентина) – 71.

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Источник:
твиттер Goal
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