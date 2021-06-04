Лионель Месси
Нападающий ОАЭ обошел Месси по числу голов за сборные. Он – второй после Роналду среди действующих игроков
04 июня, 10:57
Матч ОАЭ и Малайзии закончился победой первых со счетом 4:0. В этом матче дубль оформил нападающий «Аль-Джазиры» Али Мабхут. Для него это были 72-й и 73-й мячи за сборную. По количеству голов за сборные он обошел Лионеля Месси.
Топ-3 среди действующих игроков по этому показателю выглядит так:
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 103.
2. Али Мабхут (ОАЭ) – 73.
3. Лионель Месси (Аргентина) – 71.
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