Кристиан Рамирес
РПЛ
Краснодар
Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство, но за сборную России играть не сможет
04 июня, 00:16
После получения паспорта Кристиан Рамирес написал в инстаграме на русском:
«После 5 лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин. Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия».
Рамирес играет за «Краснодар» с 2017 года, он провел пять неполных сезонов.
Он не сможет выступать за сборную России, так как в его активе 21 матч в составе команды Эквадора.
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