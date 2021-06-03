«Зенит» выкупил Дмитрия Чистякова у «Ростова»

«Зенит» официально объявил о трансфере Дмитрия Чистякова. Контракт с ним подписан до конца сезона-2024/25.

Права на Чистякова принадлежали «Ростову», он играл в прошлом сезоне за «Зенит» на правах аренды. У него 14 матчей и одна голевая передача.

Чистяков не в первый раз заключает контракт с «Зенитом». Еще до аренды он принадлежал клубу – в 2012-2016 годах он играл за молодежный состав и «Зенит-2».