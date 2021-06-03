Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС провел заседание и дисквалифицировал девять игроков на разные сроки:

❌ Восемь матчей: Лечи Садулаев («Ахмат»). За участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение игрока в отношении официального лица матча.

❌ Шесть матчей: Артем Карпукас («Локомотив»), Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев, Билал Ахъядов (все – «Ахмат»). За участие в массовой драке.

❌ Два матча: Турпал-Али Ибишев («Ахмат»). За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.

«Ахмат» также оштрафован на 75 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе и неподобающее поведение команды.