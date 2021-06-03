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Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
- Массовая драка произошла 27 мая в Грозном на матче «Ахмата» и «Локомотива» (1:5).
- Она началась после того, как арбитр показал игроку «Ахмата» вторую желтую карточку. Тот в ответ толкнул судью.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС провел заседание и дисквалифицировал девять игроков на разные сроки:
❌ Восемь матчей: Лечи Садулаев («Ахмат»). За участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение игрока в отношении официального лица матча.
❌ Шесть матчей: Артем Карпукас («Локомотив»), Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев, Билал Ахъядов (все – «Ахмат»). За участие в массовой драке.
❌ Два матча: Турпал-Али Ибишев («Ахмат»). За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.
«Ахмат» также оштрафован на 75 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе и неподобающее поведение команды.
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