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#РПЛ #Локомотив #Урал

«Локомотив» с преимуществом в двух игроков победил «Урал»

час назад

В матче 30-го тура РПЛ «Урал» заработал две красные карточки. Единственный гол забил Дмитрий Рыбчинский.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Рыбчинский 89
1:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург

Этой победы не хватило «Локомотиву», чтобы подняться на второе место и обойти «Спартак». В параллельной игре он отыгрался с 0:2 против «Ахмата» и набрал одно очко.

После 30-ти туров «Локомотив» заработал в РПЛ 56 очков и остался на третьем месте. Теперь он сыграет в Лиге Европы.

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Источник:
Гол.ру
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