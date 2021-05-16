«Локомотив» с преимуществом в двух игроков победил «Урал»

Этой победы не хватило «Локомотиву», чтобы подняться на второе место и обойти «Спартак». В параллельной игре он отыгрался с 0:2 против «Ахмата» и набрал одно очко.

После 30-ти туров «Локомотив» заработал в РПЛ 56 очков и остался на третьем месте. Теперь он сыграет в Лиге Европы.