Локомотив - Урал: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
-:-

Локомотив - Урал: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
16 мая 2021, 14:00 МСК
16.05.2021, 14:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-
Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-

Прошлые матчи

19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Урал
1 : 1
Локомотив
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Урал
1
Локомотив
1
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Урал
0 : 1
Локомотив
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Урал
0
Локомотив
1
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Локомотив
4 : 0
Урал
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Локомотив
4
Урал
0
22.05.2019 22 мая 2019 ср 18:30
Локомотив
1 : 0
Урал
22.05.2019 22 мая 2019 ср 18:30
Локомотив
1
Урал
0
19.05.2019 19 мая 2019 вс 11:30
Урал
2 : 2
Локомотив
19.05.2019 19 мая 2019 вс 11:30
Урал
2
Локомотив
2
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 20:30
Локомотив
1 : 2
Урал
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 20:30
Локомотив
1
Урал
2
12.03.2018 12 марта 2018 пн 17:00
Урал
0 : 2
Локомотив
12.03.2018 12 марта 2018 пн 17:00
Урал
0
Локомотив
2
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 20:00
Локомотив
2 : 1
Урал
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 20:00
Локомотив
2
Урал
1
17.05.2017 17 мая 2017 ср 17:30
Урал
1 : 2
Локомотив
17.05.2017 17 мая 2017 ср 17:30
Урал
1
Локомотив
2
02.05.2017 02 мая 2017 вт 18:45
Локомотив
2 : 0
Урал
02.05.2017 02 мая 2017 вт 18:45
Локомотив
2
Урал
0
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
Локомотив
1 : 1
Урал
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
Локомотив
1
Урал
1
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Локомотив
2 : 2
Урал
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Локомотив
2
Урал
2
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 17:00
Урал
1 : 3
Локомотив
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 17:00
Урал
1
Локомотив
3
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 15:00
Урал
2 : 0
Локомотив
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 15:00
Урал
2
Локомотив
0
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 19:00
Локомотив
1 : 0
Урал
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 19:00
Локомотив
1
Урал
0
22.03.2014 22 марта 2014 сб 15:30
Локомотив
3 : 0
Урал
22.03.2014 22 марта 2014 сб 15:30
Локомотив
3
Урал
0
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 17:15
Урал
0 : 3
Локомотив
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 17:15
Урал
0
Локомотив
3
20.10.1996 20 окт. 1996 вс 23:00
Урал
2 : 1
Локомотив
20.10.1996 20 окт. 1996 вс 23:00
Урал
2
Локомотив
1
20.05.1996 20 мая 1996 пн 23:00
Локомотив
5 : 1
Урал
20.05.1996 20 мая 1996 пн 23:00
Локомотив
5
Урал
1
14.10.1995 14 окт. 1995 сб -:-
Локомотив
0 : 1
Урал
14.10.1995 14 окт. 1995 сб -:-
Локомотив
0
Урал
1

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В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
19 марта, 21:10
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы
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01 марта, 18:00
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18 марта, 20:59
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
«Локомотив» выиграл все пять матчей в 2021 году и пропустил всего один гол
18 марта, 19:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
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14 марта, 20:51
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе
08 марта, 18:58