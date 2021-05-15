«Аталанта» вышла в Лигу чемпионов, Миранчук оформил голевой пас

В предпоследнем туре чемпионата Италии «Аталанта» выиграла 4:3 у «Дженоа», пропустив два гола от Элдора Шомуродова.

Алексей Миранчук появился в стартовом составе впервые с марта и выдал голевой пас на четвертый гол «Аталанты», который забил Марио Пашалич.