Аталанта
Лига чемпионов
Серия А
Алексей Миранчук
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#Аталанта #Лига чемпионов #Серия А #Алексей Миранчук

«Аталанта» вышла в Лигу чемпионов, Миранчук оформил голевой пас

55 минут назад

В предпоследнем туре чемпионата Италии «Аталанта» выиграла 4:3 у «Дженоа», пропустив два гола от Элдора Шомуродова.

Алексей Миранчук появился в стартовом составе впервые с марта и выдал голевой пас на четвертый гол «Аталанты», который забил Марио Пашалич.

  • У Миранчука теперь 4+2 по «гол плюс пас» за 24 матча в Серии А.
  • «Аталанта» обеспечила себе место в четверке и в третий раз сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлые два сезона она неизменно выходила из группы.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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