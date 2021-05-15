Аталанта
Лига чемпионов
Серия А
Алексей Миранчук
«Аталанта» вышла в Лигу чемпионов, Миранчук оформил голевой пас
55 минут назад
В предпоследнем туре чемпионата Италии «Аталанта» выиграла 4:3 у «Дженоа», пропустив два гола от Элдора Шомуродова.
Алексей Миранчук появился в стартовом составе впервые с марта и выдал голевой пас на четвертый гол «Аталанты», который забил Марио Пашалич.
- У Миранчука теперь 4+2 по «гол плюс пас» за 24 матча в Серии А.
- «Аталанта» обеспечила себе место в четверке и в третий раз сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлые два сезона она неизменно выходила из группы.
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