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Стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ не будет второй год подряд
4 часа назад
«Алания» заняла четвертое место по итогам сезона ФНЛ, но не получила лицензию РПЛ. Она не допущена к стыковым матчам. Также лицензии нет и у «Оренбурга», вышедшего напрямую.
От ФНЛ в РПЛ вышли «Крылья Советов» и ставший третьим «Нижний Новгород». Стыковые матчи отменены.
Таким образом, 13-я и 14-я команды РПЛ не будут играть в стыках и останутся в лиге.
В прошлом сезоне стыковые матчи были отменены из-за пандемии коронавируса.
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