Стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ не будет второй год подряд

«Алания» заняла четвертое место по итогам сезона ФНЛ, но не получила лицензию РПЛ. Она не допущена к стыковым матчам. Также лицензии нет и у «Оренбурга», вышедшего напрямую.

От ФНЛ в РПЛ вышли «Крылья Советов» и ставший третьим «Нижний Новгород». Стыковые матчи отменены.

Таким образом, 13-я и 14-я команды РПЛ не будут играть в стыках и останутся в лиге.

В прошлом сезоне стыковые матчи были отменены из-за пандемии коронавируса.