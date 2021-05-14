Виктор Зубченко
Студенческая лига в России дисквалифицировала на 10 месяцев тренера, сравнившего арбитра с Гитлером и Наполеоном
час назад
- Виктор Зубченко, главный тренер Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), оштрафован на 30 тысяч рублей и отстранен от футбола на 10 месяцев.
- Это решение Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ).
- Причина отстранения и штрафа – интервью, которое Зубченко дал после матча РИНХ и КалмГУ (Калмыцкого государственного университета).
РИНХ выиграл матч со счетом 2:1. После игры Зубченко раскритиковал действия арбитра во втором тайме.
«Чтобы вы понимали: если взять двух самых мной ненавидимых людей на этой планете, Гитлера и Наполеона, а потом поставить между ними судью и дать мне две пули, то я обе всадил бы в судью», – сказал Зубченко.
Лига посчитала поведение Зубченко некорректным, а высказывания – унижающим достоинство официальных лиц матча.
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