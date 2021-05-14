Студенческая лига в России дисквалифицировала на 10 месяцев тренера, сравнившего арбитра с Гитлером и Наполеоном

РИНХ выиграл матч со счетом 2:1. После игры Зубченко раскритиковал действия арбитра во втором тайме.

«Чтобы вы понимали: если взять двух самых мной ненавидимых людей на этой планете, Гитлера и Наполеона, а потом поставить между ними судью и дать мне две пули, то я обе всадил бы в судью», – сказал Зубченко.