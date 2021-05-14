РПЛ объявила Луиса Адриано автором лучшего гола десятилетия. Он забил его «Зениту» в 2017 году

РПЛ проводила голосование еженедельно среди болельщиков, потом отобрала 20 голов, прошедших в «Суперфинал». Затем эксперты, в числе которых сотрудники РПЛ и журналисты, ранжировали голы по местам с первого по 20-е.

Топ-5 голов:

Луис Адриано («Спартак» – «Зенит», 27 ноября 2017-го) Мартин Йиранек («Кубань» – «Терек», 29 сентября 2012-го) Аблай Мбенг («Терек» – «Спартак», 7 ноября 2015-го) Ивелин Попов («Спартак» – «Зенит», 26 сентября 2015-го) Халк («Спартак» – «Зенит», 26 сентября 2015-го)

Луис Адриано играл за «Спартак» с зимы 2017 года по лето 2019-го. Он провел там 79 матчей, забил 29 голов и отдал 14 ассистов.