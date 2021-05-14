Луис Адриано
РПЛ
Спартак
РПЛ объявила Луиса Адриано автором лучшего гола десятилетия. Он забил его «Зениту» в 2017 году
2 часа назад
Российская премьер-лига (РПЛ) запустила голосование в декабре 2020 года. Для конкурса отобрали 135 голов. Лучшим признан мяч Луиса Адриано, который он забил за «Спартак» в матче с «Зенитом» в ноябре 2017 года.
РПЛ проводила голосование еженедельно среди болельщиков, потом отобрала 20 голов, прошедших в «Суперфинал». Затем эксперты, в числе которых сотрудники РПЛ и журналисты, ранжировали голы по местам с первого по 20-е.
Топ-5 голов:
- Луис Адриано («Спартак» – «Зенит», 27 ноября 2017-го)
- Мартин Йиранек («Кубань» – «Терек», 29 сентября 2012-го)
- Аблай Мбенг («Терек» – «Спартак», 7 ноября 2015-го)
- Ивелин Попов («Спартак» – «Зенит», 26 сентября 2015-го)
- Халк («Спартак» – «Зенит», 26 сентября 2015-го)
Луис Адриано играл за «Спартак» с зимы 2017 года по лето 2019-го. Он провел там 79 матчей, забил 29 голов и отдал 14 ассистов.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые