Аяз Гулиев
РПЛ
Спартак
«Спартак» расторг контракт с Гулиевым. Он не играл в официальных матчах с ноября 2019 года
вчера, 17:34
Аяз Гулиев официально уходит из «Спартака». Клуб рассказал, что он покидает «Спартак» в статусе свободного агента.
Гулиев провел последний официальный матч за «Спартак» 4 ноября 2019 года. Тогда вышел на семь минут в игре против тульского «Арсенала».
Потом у Гулиева был конфликт с Чепзановичем – помощником Тедеско. Потом «Спартак» перевел Гулиева во вторую команду.
Гулиев – воспитанник «Спартака». В 2019 году «Спартак» выкупил Гулиева из «Ростова» за миллион евро.
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