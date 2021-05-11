«Спартак» расторг контракт с Гулиевым. Он не играл в официальных матчах с ноября 2019 года

Аяз Гулиев официально уходит из «Спартака». Клуб рассказал, что он покидает «Спартак» в статусе свободного агента.

Гулиев провел последний официальный матч за «Спартак» 4 ноября 2019 года. Тогда вышел на семь минут в игре против тульского «Арсенала».

Потом у Гулиева был конфликт с Чепзановичем – помощником Тедеско. Потом «Спартак» перевел Гулиева во вторую команду.

Гулиев – воспитанник «Спартака». В 2019 году «Спартак» выкупил Гулиева из «Ростова» за миллион евро.