Вилья получил работу в индийском клубе. Он завершил карьеру год назад

Индийский клуб «Одиша» объявил о переходе чемпиона мира и Европы Давида Вильи.

Вилья будет консультировать клуб по футбольным операциям, станет советником президента Раджа Атвала.

На вопрос, возобновит ли он карьеру, Вилья ответил, что сейчас он может помочь клубу вне поля больше, чем на поле. В 2020-м он завершил карьеру в Японии.