Давид Вилья
Вилья получил работу в индийском клубе. Он завершил карьеру год назад
06 мая, 12:05
Индийский клуб «Одиша» объявил о переходе чемпиона мира и Европы Давида Вильи.
Вилья будет консультировать клуб по футбольным операциям, станет советником президента Раджа Атвала.
На вопрос, возобновит ли он карьеру, Вилья ответил, что сейчас он может помочь клубу вне поля больше, чем на поле. В 2020-м он завершил карьеру в Японии.
За «Одишу» в разное время выступали Роберто Карлос, Алессандро Дель Пьеро, Флоран Малуда и Йон Арне Риисе. Тренировали – Роберто Карлос и Джанлука Дзамбротта. Клуб появился в 2014 году. Лучшее достижение – два полуфинала в индийской Суперлиге.
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