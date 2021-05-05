Иван Сергеев
ФНЛ
Крылья Советов
Сергеев из «Крыльев» побил рекорд первой лиги по голам за сезон. У него 39 мячей
05 мая, 13:48
Статистика Ивана Сергеева из «Крыльев» в этом сезоне ФНЛ:
- 36 матчей.
- 0 ассистов.
- 39 мячей (2 – с пенальти).
В перенесенном матче против «Спартака-2» он забил 38-й и 39-й гол в этом сезоне ФНЛ. Он побил рекорд результативности лиги, который до него принадлежал Андрею Федькову (забил 38 мячей в 2004 году за «Терек»).
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