Сергеев из «Крыльев» побил рекорд первой лиги по голам за сезон. У него 39 мячей

Статистика Ивана Сергеева из «Крыльев» в этом сезоне ФНЛ:

36 матчей.

0 ассистов.

39 мячей (2 – с пенальти).

В перенесенном матче против «Спартака-2» он забил 38-й и 39-й гол в этом сезоне ФНЛ. Он побил рекорд результативности лиги, который до него принадлежал Андрею Федькову (забил 38 мячей в 2004 году за «Терек»).