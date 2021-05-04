Большинство клубов РПЛ выступили против допуска «Оренбурга» в лигу. Он не подходит под критерии лицензирования

Премьер-лига и ее клубы-участники провели заседание о допуске «Оренбурга» до РПЛ в следующем сезоне. Они обсуждали исключение в критериях для клуба.

«Оренбург» идет вторым в ФНЛ и претендует на попадание в главную футбольную лигу России.

Но стадион клуба вмещает меньше 10 тысяч человек и не соответствует требованиям РПЛ.

Из-за этого участие «Оренбурга» в турнире под вопросом.

Официальной информации о заседании клубов практически нет. «СЭ» утверждает, что 14 из 16 клубов выступили против допуска. «Сочи» воздержался, а «Урал» – поддержал «Оренбург». «РБ-спорт» утверждает, что серди воздержавшихся были еще «Химки».

Лицензию выдает комиссия Российского футбольного союза (РФС). Повлияет ли позиция клубов на итоговое решение по «Оренбургу», неизветно.

Обновление: РПЛ подтвердила, что провела заседание. В заявлении сказано, что лицензия выдается при соответсвии нормам регламента. Решение о нем примет комиссия 5 мая.

Комментарии есть только от двух клубов-участников голосования:

Президент «Урала» объяснил, что голосовал за спортивный принцип. «Если команда по спортивному принципу выходит в РПЛ, то она должна пройти лицензирование. Если она его не проходит, значит, команда выступать в лиге не должна».

Гендиректор «Сочи» сказал, что голосование ни на что не влияет. «Есть отдел лицензирования, который все равно проводит отбор по своим критериям, эти критерии должны быть соблюдены».

Первые два места в ФНЛ гарантируют прямое попадание в РПЛ. Их занимают «Крылья Советов» и «Оренбург». Третье и четвертое – дают право на участие в стыковых матчах – «Нижний Новгород» и «Алания». Как изменится ситуация, если «Оренбург» не допустят до РПЛ, пока неизвестно.

РФС уже делал исключение для «Оренбурга» в 2018 году. Тогда его допустили в РПЛ при условии, что он расширит стадион под нужные требования.