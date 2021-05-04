Большинство клубов РПЛ выступили против допуска «Оренбурга» в лигу. Он не подходит под критерии лицензирования
Премьер-лига и ее клубы-участники провели заседание о допуске «Оренбурга» до РПЛ в следующем сезоне. Они обсуждали исключение в критериях для клуба.
- «Оренбург» идет вторым в ФНЛ и претендует на попадание в главную футбольную лигу России.
- Но стадион клуба вмещает меньше 10 тысяч человек и не соответствует требованиям РПЛ.
- Из-за этого участие «Оренбурга» в турнире под вопросом.
Официальной информации о заседании клубов практически нет. «СЭ» утверждает, что 14 из 16 клубов выступили против допуска. «Сочи» воздержался, а «Урал» – поддержал «Оренбург». «РБ-спорт» утверждает, что серди воздержавшихся были еще «Химки».
Лицензию выдает комиссия Российского футбольного союза (РФС). Повлияет ли позиция клубов на итоговое решение по «Оренбургу», неизветно.
Обновление: РПЛ подтвердила, что провела заседание. В заявлении сказано, что лицензия выдается при соответсвии нормам регламента. Решение о нем примет комиссия 5 мая.
Комментарии есть только от двух клубов-участников голосования:
- Президент «Урала» объяснил, что голосовал за спортивный принцип. «Если команда по спортивному принципу выходит в РПЛ, то она должна пройти лицензирование. Если она его не проходит, значит, команда выступать в лиге не должна».
- Гендиректор «Сочи» сказал, что голосование ни на что не влияет. «Есть отдел лицензирования, который все равно проводит отбор по своим критериям, эти критерии должны быть соблюдены».
Первые два места в ФНЛ гарантируют прямое попадание в РПЛ. Их занимают «Крылья Советов» и «Оренбург». Третье и четвертое – дают право на участие в стыковых матчах – «Нижний Новгород» и «Алания». Как изменится ситуация, если «Оренбург» не допустят до РПЛ, пока неизвестно.
РФС уже делал исключение для «Оренбурга» в 2018 году. Тогда его допустили в РПЛ при условии, что он расширит стадион под нужные требования.