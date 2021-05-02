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#Крылья Советов #РПЛ #ФНЛ

«Крылья Советов» вернулись в РПЛ

02 мая, 15:29

«Крылья Советов» обыграли «Акрон» со счетом 2:1. Так клуб закрепился на первом месте в таблице ФНЛ.

За 39 матчей «Крылья Советов» набрали 92 очка. Такой результат досрочно обеспечил им место в следующем сезоне РПЛ.

В таблице бомбардиров ФНЛ лидирует игрок «Крыльев» Иван Сергеев. Он забил 37 голов в этом сезоне.

«Зенит» одним из первых поздравил «Крылья» с возвращением:

Источник:
«Крылья Советов»
Кто такой Иван Сергеев
Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
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