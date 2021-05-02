«Крылья Советов» вернулись в РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Акрон» со счетом 2:1. Так клуб закрепился на первом месте в таблице ФНЛ.

За 39 матчей «Крылья Советов» набрали 92 очка. Такой результат досрочно обеспечил им место в следующем сезоне РПЛ.

В таблице бомбардиров ФНЛ лидирует игрок «Крыльев» Иван Сергеев. Он забил 37 голов в этом сезоне.

«Зенит» одним из первых поздравил «Крылья» с возвращением: