Миха Мевля
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Мевля летом уйдет из «Сочи» на правах свободного агента
01 мая, 14:28
В сентябре-2019 защитник Миха Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи» за 4 млн евро. За это время он сыграл 48 матча и забил 4 мяча. Летом контракт Мевли с «Сочи» заканчивается, но он продлен не будет.
Слова агента игрока Евгения Новикова:
«Сочи» сделал предложение о продлении контракта, но оно нас не устроило. Больше мы ничего от них не ждем, так что Миха точно уйдет из клуба».
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