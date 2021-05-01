Миха Мевля
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#Миха Мевля #РПЛ #Зенит #Сочи

Мевля летом уйдет из «Сочи» на правах свободного агента

01 мая, 14:28

В сентябре-2019 защитник Миха Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи» за 4 млн евро. За это время он сыграл 48 матча и забил 4 мяча. Летом контракт Мевли с «Сочи» заканчивается, но он продлен не будет.

Слова агента игрока Евгения Новикова:

«Сочи» сделал предложение о продлении контракта, но оно нас не устроило. Больше мы ничего от них не ждем, так что Миха точно уйдет из клуба».

Источник:
«Спорт-Экспресс»
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