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#Кубок России #Футбол #Локомотив #ЦСКА

«Локомотив» в десятый раз сыграет в финале Кубка. Чаще до этой стадии доходил ЦСКА

вчера, 23:41

В полуфинале Кубка России «Локомотив» выиграл 3:0 у ЦСКА.

«Локомотив» в десятый раз вышел в финал, в предыдущих девяти матчах он побеждал восемь раз. «Локомотив» – самая титулованная команда Кубка.

На одну победу в Кубке меньше у ЦСКА. Но на один финал больше – ЦСКА играл в них 11 раз и выиграл семь.

В финале Кубка России 12 мая встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Нижнем Новгороде.

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