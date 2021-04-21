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«Локомотив» в десятый раз сыграет в финале Кубка. Чаще до этой стадии доходил ЦСКА
вчера, 23:41
В полуфинале Кубка России «Локомотив» выиграл 3:0 у ЦСКА.
«Локомотив» в десятый раз вышел в финал, в предыдущих девяти матчах он побеждал восемь раз. «Локомотив» – самая титулованная команда Кубка.
На одну победу в Кубке меньше у ЦСКА. Но на один финал больше – ЦСКА играл в них 11 раз и выиграл семь.
В финале Кубка России 12 мая встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Нижнем Новгороде.
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