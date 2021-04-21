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УЕФА представил список арбитров для Евро. Там Карасев и женщина-судья Фраппар

вчера, 20:17

Список появился на официальном сайте УЕФА. Всего – 19 человек, возглавляющих бригады арбитров. Впервые матч Евро обслужит женщина-судья Стефани Фраппар – в качестве четвертого судьи.

🇩🇪 Брых, Зиберт (Германия)

🇳🇱 Куйперс, Маккели (Голландия)

🇪🇸 Дель Серро, Лаос (Испания)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Тэйлор, Оливер (Англия)

🇷🇴 Ковач, Хацеган (Румыния)

🇫🇷 Тюрпэн (Франция)

🇮🇹 Орсато (Италия)

🇷🇺 Карасев (Россия)

🇹🇷 Чакыр (Турция)

🇮🇱 Гринфельд (Израиль)

🇸🇮 Винчич (Словения)

🇵🇹 Диаш (Португалия)

🇸🇪 Экберг (Швеция)

🇦🇷 Рапаллини (Аргентина)

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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