Евро-2020
Футбол
УЕФА представил список арбитров для Евро. Там Карасев и женщина-судья Фраппар
вчера, 20:17
Список появился на официальном сайте УЕФА. Всего – 19 человек, возглавляющих бригады арбитров. Впервые матч Евро обслужит женщина-судья Стефани Фраппар – в качестве четвертого судьи.
🇩🇪 Брых, Зиберт (Германия)
🇳🇱 Куйперс, Маккели (Голландия)
🇪🇸 Дель Серро, Лаос (Испания)
🏴 Тэйлор, Оливер (Англия)
🇷🇴 Ковач, Хацеган (Румыния)
🇫🇷 Тюрпэн (Франция)
🇮🇹 Орсато (Италия)
🇷🇺 Карасев (Россия)
🇹🇷 Чакыр (Турция)
🇮🇱 Гринфельд (Израиль)
🇸🇮 Винчич (Словения)
🇵🇹 Диаш (Португалия)
🇸🇪 Экберг (Швеция)
🇦🇷 Рапаллини (Аргентина)
Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
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