«Крылья Советов» победили «Ахмат» в полуфинале Кубка, два послематчевых пенальти взял вышедший перед серией Фролов

В первом полуфинальном матче Кубка России встречались «Ахмат» и «Крылья Советов». Основное время игры закончилось вничью 0:0.

За несколько минут до конца Евгений Фролов сменил в воротах «Крыльев» Ивана Ломаева под серию пенальти. По регламенту овертайм в плей-офф Кубка не предусмотрен.

Фролов отразил один пенальти и взял другой. «Крылья» победили в серии 4:1.