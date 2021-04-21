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«Крылья Советов» победили «Ахмат» в полуфинале Кубка, два послематчевых пенальти взял вышедший перед серией Фролов
вчера, 17:58
В первом полуфинальном матче Кубка России встречались «Ахмат» и «Крылья Советов». Основное время игры закончилось вничью 0:0.
За несколько минут до конца Евгений Фролов сменил в воротах «Крыльев» Ивана Ломаева под серию пенальти. По регламенту овертайм в плей-офф Кубка не предусмотрен.
Фролов отразил один пенальти и взял другой. «Крылья» победили в серии 4:1.
Во втором полуфинале встретятся «Локомотив» и ЦСКА. Финал запланирован в Нижнем Новгороде на 12 мая.
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