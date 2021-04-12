🏆 «Олимпиакос» в 46-й раз стал чемпионом Греции. С 1997 года он не побеждал только в четырех сезонах

Факты о чемпионстве:

«Олимпиакосу» хватило для победы 29 туров. За этот промежуток он 24 раза победил, четырежды сыграл вничью и один раз проиграл.

У него 73 забитых гола и 15 пропущенных. Это лучшие показатели среди всех команд лиги.

Для «Олимпиакоса» это 46-я победа в чемпионате Греции. У остальных греческих клубов вместе взятых 39 побед в лиге.

«Олимпиакос» доминирует футболе Греции с конца прошлого века. С сезона-1996/97 он не побеждал в чемпионате только четыре раза.

За это время он установил рекорд по выигранным чемпионатам подряд: семь побед с 1997 по 2003 годы и с 2011 по 2017 годы. Предыдущий рекорд тоже был у «Олимпиакоса» – шесть побед в 1950-х годах.

Клуб основан в 1925 году, и за это время он получил 77 национальных трофеев. Это самый титулованный клуб Греции.

На международном уровне лучшими результатами были четвертьфиналы Кубка обладателей кубков УЕФА (1992/93) и Лиги чемпионов (1998/99).