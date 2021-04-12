Олимпиакос
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🏆 «Олимпиакос» в 46-й раз стал чемпионом Греции. С 1997 года он не побеждал только в четырех сезонах
вчера, 11:02
«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» в матче чемпионата Греции (3:1) и досрочно победил в турнире.
У него 76 очков за семь туров до конца. Ближайший к нему «Арис» набрал 54 очка. Даже если он победит во всех оставшихся играх сезона, то наберет 75 очков и не догонит «Олимпиакос».
Факты о чемпионстве:
- «Олимпиакосу» хватило для победы 29 туров. За этот промежуток он 24 раза победил, четырежды сыграл вничью и один раз проиграл.
- У него 73 забитых гола и 15 пропущенных. Это лучшие показатели среди всех команд лиги.
- Для «Олимпиакоса» это 46-я победа в чемпионате Греции. У остальных греческих клубов вместе взятых 39 побед в лиге.
- «Олимпиакос» доминирует футболе Греции с конца прошлого века. С сезона-1996/97 он не побеждал в чемпионате только четыре раза.
- За это время он установил рекорд по выигранным чемпионатам подряд: семь побед с 1997 по 2003 годы и с 2011 по 2017 годы. Предыдущий рекорд тоже был у «Олимпиакоса» – шесть побед в 1950-х годах.
Клуб основан в 1925 году, и за это время он получил 77 национальных трофеев. Это самый титулованный клуб Греции.
На международном уровне лучшими результатами были четвертьфиналы Кубка обладателей кубков УЕФА (1992/93) и Лиги чемпионов (1998/99).
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