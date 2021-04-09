УЕФА подтвердил, что Евро-2020 пройдет со зрителями. Стадион Санкт-Петербурга будет заполнен на 50%

УЕФА представил пресс-релиз о Евро-2020. Главные положения:

🏙️ Матчи чемпионата точно пройдут со зрителями.

🏙️ Восемь городов подтвердили вместимость стадионов.

🏙️ Еще четыре – Бильбао, Дублин, Рим и Мюнхен – предоставят планы до 19 апреля, а УЕФА примет решение о проведении матчей в них.

Что известно о городах, где точно будут зрители:

🏟️ Будапешт планирует пустить 100% зрителей, но со строгими правилами на вход.

🏟️ Санкт-Петербург и Баку откроют стадионы на 50%.

🏟️ Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген пустят от 25% до 33% зрителей.

🏟️ Лондон примет 25% на групповом этапе и матче 1/8 финала. В начале июня станет ясно, сколько фанатов придет на полуфинальные игры и финальный матч.

Для тех, кто собирается посещать стадион:

😷 У каждого будет 30-минутное окно для входа.

😷 На стадионе нужно будет носить маску.

😷 На каждой арене будут приняты свои меры безопасности.