УЕФА подтвердил, что Евро-2020 пройдет со зрителями. Стадион Санкт-Петербурга будет заполнен на 50%
УЕФА представил пресс-релиз о Евро-2020. Главные положения:
🏙️ Матчи чемпионата точно пройдут со зрителями.
🏙️ Восемь городов подтвердили вместимость стадионов.
🏙️ Еще четыре – Бильбао, Дублин, Рим и Мюнхен – предоставят планы до 19 апреля, а УЕФА примет решение о проведении матчей в них.
Что известно о городах, где точно будут зрители:
🏟️ Будапешт планирует пустить 100% зрителей, но со строгими правилами на вход.
🏟️ Санкт-Петербург и Баку откроют стадионы на 50%.
🏟️ Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген пустят от 25% до 33% зрителей.
🏟️ Лондон примет 25% на групповом этапе и матче 1/8 финала. В начале июня станет ясно, сколько фанатов придет на полуфинальные игры и финальный матч.
Для тех, кто собирается посещать стадион:
😷 У каждого будет 30-минутное окно для входа.
😷 На стадионе нужно будет носить маску.
😷 На каждой арене будут приняты свои меры безопасности.