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«Химки» проиграли «Зениту» и прервали беспроигрышную серию из десяти игр
05 апреля, 21:02
- Матч РПЛ «Зенит» – «Химки» закончился со счетом 2:0.
- «Зенит» идет первым в таблице с 51 очком. Он увеличил отрыв от «Спартака», идущего вторым, до четырех очков.
- Для «Зенита» это третий победный матч подряд. В последний раз он проигрывал 8 марта «Рубину».
- «Химки» занимают девятое место с 35 очками. Для них это первое поражение в РПЛ за 11 матчей.
- В последний раз «Химки» проигрывали в лиге 1 ноября – тоже «Зениту». С тех пор у них было восемь побед и две ничьих.
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