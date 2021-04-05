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#РПЛ #Футбол #Зенит #Химки

«Химки» проиграли «Зениту» и прервали беспроигрышную серию из десяти игр

05 апреля, 21:02
  • Матч РПЛ «Зенит»«Химки» закончился со счетом 2:0.
  • «Зенит» идет первым в таблице с 51 очком. Он увеличил отрыв от «Спартака», идущего вторым, до четырех очков.
  • Для «Зенита» это третий победный матч подряд. В последний раз он проигрывал 8 марта «Рубину».
  • «Химки» занимают девятое место с 35 очками. Для них это первое поражение в РПЛ за 11 матчей.
  • В последний раз «Химки» проигрывали в лиге 1 ноября – тоже «Зениту». С тех пор у них было восемь побед и две ничьих.
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Караваев 45
Мостовой 90
2:0
Матч завершен
Химки
Химки
Источник:
Гол.ру
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