Бурак Йылмаз
ЧМ-2022
Футбол
Турция
Нидерланды
Турок Йылмаз в 35 лет трижды забил Нидерландам. Он не делал хет-триков шесть лет
вчера, 22:34
Турция обыграла Нидерланды в матче отбора чемпионата мира 2022 года – 4:2. Главным игроком встречи стал турок Бурак Йылмаз, забивший три гола.
- Для него это первый хет-трик в составе сборной Турции.
- И первый хет-трик с 2015 года. Тогда она забил трижды «Бурсаспору» в Кубке Турции.
Йылмазу 35 лет. Он дебютировал за сборную в 2006 году и с тех пор провел 64 матча за нее, забив 26 голов.
На клубном уровне выступает за «Лилль» в текущем сезоне. Больше всего матчей (141) в карьере провел в «Галатасарае», где забил 82 мяча.
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