Турок Йылмаз в 35 лет трижды забил Нидерландам. Он не делал хет-триков шесть лет

Турция обыграла Нидерланды в матче отбора чемпионата мира 2022 года – 4:2. Главным игроком встречи стал турок Бурак Йылмаз, забивший три гола.

Для него это первый хет-трик в составе сборной Турции.

И первый хет-трик с 2015 года. Тогда она забил трижды «Бурсаспору» в Кубке Турции.

Йылмазу 35 лет. Он дебютировал за сборную в 2006 году и с тех пор провел 64 матча за нее, забив 26 голов.

На клубном уровне выступает за «Лилль» в текущем сезоне. Больше всего матчей (141) в карьере провел в «Галатасарае», где забил 82 мяча.