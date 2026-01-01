Клинт Иствуд

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Рецензия на «Дело Ричарда Джуэлла»: как Клинт Иствуд (опять) снял фильм о маленьком человеке в тисках системы − вокруг Олимпиады-96
#кино
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