Хафтор Бьернссон

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Бокс
Актер Бьернссон из «Игры престолов» проведет боксерский поединок против стронгмена Холла
#Хафтор Бьернссон
Кино
Актер из «Игры престолов» поднял штангу весом 501 кг
#Хафтор Бьернссон