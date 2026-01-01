Даниэль Кормье

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MMA
Кормье проиграл Миочичу, а потом сразу объявил о завершении карьеры
#Стипе Миочич
MMA
«Он – один из самых сильных в мире людей». Кормье поддержал отца Хабиба и его семью
#Даниэль Кормье