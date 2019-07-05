Членов МОК подкупали во время выбора столицы Олимпиады-2016. Об этом говорит бывший губернатор Рио
В 2016 году летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро. Рио выиграл это право у Токио, Чикаго и Мадрида. Тогда губернатором города был Сержио Кабрал. Он проработал на этой должности с января 2007-го по апрель 2014-го, а в 2016 году был арестован по обвинению в коррупции. По различным обвинениям в денежных махинациях его осудили на 198 лет.
Теперь Кабрал рассказал важные подробности о выборе столицы летней Олимпиады-2016. Он говорит, что в 2009 году подкупил нескольких членов МОК, чтобы Рио получил от них голоса. Посредником в сделке выступили глава Международной легкоатлетической федерации Ламин Диак, его сын Папа Массата Диак и глава НОК Бразилии Карлос Артур Нузман.
Важные факты:
- Рио выиграл у Мадрида по голосам 66:32. В коррупционной схеме Кабрал передал Диаку 2 миллиона долларов. Потом Диак их распределил.
- Бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва и бывший мэр Эдуардо Паес не участвовали в махинации, но знали о передаче денег. Сами они это отрицают.
- Кабрал говорит, что взятки получили девять членов МОК. В их числе российский чемпион по плаванию Александр Попов и украинец Сергей Бубка, выигрывавший на Олимпиаде соревнования по прыжкам с шестом.
- Карлос Артур Нузман был арестован еще в 2017-м по подозрению в участии в коррупционных схемах. Коррупция на Олимпиаде была (есть доказательства).
Бубка и Попов до этого не фигурировали в коррупционных обвинениях. Сам Бубка уже высказался в твиттере: «Полностью отвергаю ложные заявления бывшего мэра Рио, который в настоящее время отбывает длительный срок за коррупцию».
Попов дал большой комментарий ТАСС, где тоже все опроверг. Он обещает полностью сотрудничать с МОК по этому вопросу, а сам готовит иск о защите прав и достоинства.