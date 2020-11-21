Ярослав Ракицкий
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Зенит
Ахмат
Ракицкий получил вторую красную карточку за 12 матчей в сезоне РПЛ
вчера, 18:37
«Зенит» заканчивал игру в меньшинстве из-за удаления Ярослава Ракицкого. Еще Ракицкий удалялся в игре с «Ростовом». Тогда «Зенит» выиграл со счетом 2:0.
До этого сезона Ракицкий никогда не получал красные карточки в РПЛ. Он играет за «Зенит» с января 2019 года. «Зенит» заплатил за трансфер Ракицкого 10 миллионов евро.
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