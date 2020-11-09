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#Михаил Мишустин #Футбол

Правительство РФ упростило спортсменам выезд за границу на соревнования

09 ноября, 13:02

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

  • По упрощенным правилам будут выезжать спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры.
  • Министерство спорта будет составлять список граждан, уезжающих на соревнования за границу, и предоставит его в ФСБ и Росавиацию.
  • Будут сняты ограничения на их проезд через пункты пропуска через государственную границу РФ.
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