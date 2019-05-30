Видели когда-нибудь 9 голов от одного игрока? Это не двор, а чемпионат мира
На чемпионате мира для игроков не старше 20 лет играли Норвегия и Гондурас. Норвежцы победили со счетом 12:0, а 18-летний форвард Эрлинг Холанд забил девять голов.
Норвегия одержала самую крупную победу в истории МЧМ. Холанд установил рекорд турнира по количеству голов в одном матче. Он превзошел достижение бразильца Адаилтона: в 1997 году тот забил шесть мячей в ворота Кореи.
Адаилтон входит в тройку лучших по общему числу голов на МЧМ. У бразильца их 10, а на один мяч его опережает Хавьер Савиола. Холанд почти догнал их за один результативный матч.
Норвегия – один из аутсайдеров турнира. До этого матча она забила только один гол в двух матчах с Уругваем и Новой Зеландией. Победа над Гондурасом принесла сборной первые очки.
Сам Холанд и без этих голов уже известен на взрослом уровне. В январе 2019-го он перешел из «Мольде» в «Зальцбург» за 5 миллионов евро. Все произошло после результативного сезона-2018, когда Холанд пульнул 12 мячей в норвежской лиге.
С «Мольде» он пробивался в Лигу Европы (там забивал даже «Зениту»), а в «Зальцбурге» уже успел выиграть Кубок Австрии. Уже в этом сезоне ходили слухи, что его следующим местом игры будет немецкий «Лейпциг». Такие матчи делают все еще реальнее.
Обзор матча доступен на канале ФИФА, а тут посмотрите красивые кадры: