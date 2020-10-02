фигурное катание
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#фигурное катание

«Ледниковый период»: где смотреть, когда будет, кто участвует

02 октября, 20:52

«Первый канал»

Что это за шоу?

Первая часть вышла в 2007 году, с тех пор шоу выходило еще пять раз. В нем участвуют звезды спорта, театра, кино и телевидения.

Участники разделены на команды, соревнующиеся в фигурном катании. Один из партнеров в паре – профессионал, другой – не связан с этим видом спорта. Судьи выставляют оценки за технику и артистизм.

Последний раз шоу выходило в 2016 году.

Кто будет участвовать сейчас?

Утвержденный состав участников выглядит так:

  • Ольга Бузова – Дмитрий Соловьев
  • Регина Тодоренко – Роман Костомаров
  • Влад Топалов – Елена Ильиных
  • Надежда Михалкова – Максим Маринин
  • Ирина Пегова – Алексей Тихонов
  • Владимир Маркони – Маргарита Дробязко
  • Мария Луговая – Повилас Ванагас
  • Вячеслав Чепурченко – Татьяна Тотьмянина
  • Ольга Кузьмина – Александр Энберт
  • Евгений Пронин – Татьяна Волосожар
  • Влад Соколовский – Екатерина Боброва
  • Ольга Паутова – Максим Шабалин
  • Вольфганг Черни – Оксана Домнина
  • Дмитрий Сычев – Мария Петрова

Когда будут соревнования и где их смотреть?

Премьера состоится 3 октября на «Первом канале». Начало – в 17:20 по Москве.

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