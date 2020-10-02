фигурное катание
«Ледниковый период»: где смотреть, когда будет, кто участвует
02 октября, 20:52
Что это за шоу?
Первая часть вышла в 2007 году, с тех пор шоу выходило еще пять раз. В нем участвуют звезды спорта, театра, кино и телевидения.
Участники разделены на команды, соревнующиеся в фигурном катании. Один из партнеров в паре – профессионал, другой – не связан с этим видом спорта. Судьи выставляют оценки за технику и артистизм.
Последний раз шоу выходило в 2016 году.
Кто будет участвовать сейчас?
Утвержденный состав участников выглядит так:
- Ольга Бузова – Дмитрий Соловьев
- Регина Тодоренко – Роман Костомаров
- Влад Топалов – Елена Ильиных
- Надежда Михалкова – Максим Маринин
- Ирина Пегова – Алексей Тихонов
- Владимир Маркони – Маргарита Дробязко
- Мария Луговая – Повилас Ванагас
- Вячеслав Чепурченко – Татьяна Тотьмянина
- Ольга Кузьмина – Александр Энберт
- Евгений Пронин – Татьяна Волосожар
- Влад Соколовский – Екатерина Боброва
- Ольга Паутова – Максим Шабалин
- Вольфганг Черни – Оксана Домнина
- Дмитрий Сычев – Мария Петрова
Когда будут соревнования и где их смотреть?
Премьера состоится 3 октября на «Первом канале». Начало – в 17:20 по Москве.
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