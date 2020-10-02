«Ледниковый период»: где смотреть, когда будет, кто участвует

Что это за шоу?

Первая часть вышла в 2007 году, с тех пор шоу выходило еще пять раз. В нем участвуют звезды спорта, театра, кино и телевидения.

Участники разделены на команды, соревнующиеся в фигурном катании. Один из партнеров в паре – профессионал, другой – не связан с этим видом спорта. Судьи выставляют оценки за технику и артистизм.

Последний раз шоу выходило в 2016 году.

Кто будет участвовать сейчас?

Утвержденный состав участников выглядит так:

Ольга Бузова – Дмитрий Соловьев

Регина Тодоренко – Роман Костомаров

Влад Топалов – Елена Ильиных

Надежда Михалкова – Максим Маринин

Ирина Пегова – Алексей Тихонов

Владимир Маркони – Маргарита Дробязко

Мария Луговая – Повилас Ванагас

Вячеслав Чепурченко – Татьяна Тотьмянина

Ольга Кузьмина – Александр Энберт

Евгений Пронин – Татьяна Волосожар

Влад Соколовский – Екатерина Боброва

Ольга Паутова – Максим Шабалин

Вольфганг Черни – Оксана Домнина

Дмитрий Сычев – Мария Петрова

Когда будут соревнования и где их смотреть?

Премьера состоится 3 октября на «Первом канале». Начало – в 17:20 по Москве.