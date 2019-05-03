«Хештег Юнайтед» – команда новой реальности. Ее ютуб-канал круче, чем у топ-клубов Европы
Мы уже рассказывали вам про рейтинг футбольных клубов на ютубе, составляемый компанией Deportes & Finanzas. Как и в прошлый раз, топ по ежемесячным просмотрам заняли самые популярные европейские клубы.
Единственный клуб, который вы наверняка не знаете – это «Хештег Юнайтед», попавший на 21 место. Он оказался выше «Шахтера», ПСВ, «Милана» и «Селтика». Можете посмотреть сами, чем этот канал так выделяется.
Команда со странным названием играет в десятом дивизионе чемпионата Англии. Ее основатель – ютубер Спенсер Оуэн – создал команду ради шутки, но уже в этом году, в первом полноценном сезоне, команда выиграла лигу и вышла в девятый дивизион.
Пранк, который вышел из под контроля.
Выдуманные турниры, настоящие игроки
Канал Spencer FC появился на ютубе 5 лет назад. Тогда только начал раскручиваться онлайн-режим Ultimate Team в игре FIFА, и его рост вызвал бешеную популярность роликов на ютубе, посвященных футбольным симуляторам.
Суть Ultimate Team в том, что каждый игрок может создать свою команду из реальных футболистов и играть с друзьями или в выдуманных онлайн-чемпионатах. Когда канал Spencer FC стал популярным, его создателю, Спенсеру Оуэну, пришла в голову идея сделать то же самое, но в реальном футболе. Так появился футбольный клуб «Хештег Юнайтед».
В новую команду пригласили футболистов-любителей и других видеоблогеров, а сам Спенсер Оуэн стал играющим тренером. «Хештег Юнайтед» играл с тренерским штабом «Арсенала», «Сити» и «Стока», а матчи периодически проводил на крупнейших аренах страны – «Эмирейтс», «Уэмбли» и «Этихаде». Для команды придумали собственную лигу с несколькими дивизионами: по задумке команда прошла всю вертикаль с третьей по первую лигу.
В спонсорах – Adidas и Coca-Cola
Фантастический успех проекта на ютубе позволил клубу заключить спонсорские контракты с крупнейшими брендами планеты. Первым техническим спонсором команды стал Umbro: дизайн формы для «Хештега» рисовал тот же человек, что делает экипировку для «Эвертона», «Вест Хэма» и «ПСВ».
Неожиданная поддержка от Coca-Cola помогла организовать мировой тур для команды: футболисты «Хештега» сыграли с настоящими клубами из Испании, Сербии и США.
Сейчас форму «Хештегу» делает Adidas, а главным спонсором команды стал Football Manager. Самый передовой футбольный симулятор не только разместил свой логотип на футболках клуба, но и создал специальный сценарий в самой игре, который позволяет всем геймерам стать тренером «Хештега».
У клуба уже есть академия. И она работает
Ожидаемый результат популярности клуба – огромное количество желающих за него играть. Чтобы в клуб попали действительно лучшие, Спенсер создал собственную академию, и пообещал ее лучшему игроку денежный приз и возможность попасть в состав «Хештега»
Отбор выиграл 16-летний Скотт Поллок. Он оказался настолько хорош, что быстро стал футболистом основного состава, где его заметили скауты «Кристал Пэлас». Клубу АПЛ Поллок в итоге не подошел, но зато он подписал контракт с «Нортхэмптоном» из третьего по силам английского дивизиона.
Сейчас Поллоку 18 лет и он играет в аренде в «Сент Неотс Таун» в Южной лиге. А мы ждем новый сезон академии «Хештега»: на место в официальном английском клубе наверняка будет много желающих.
Профессиональный менеджер, но старый капитан
Капитан «Хештега» – Джек Харрисон. Он давний друг Себа Кармайкл-Брауна, нынешнего креативного директора команды и брата Спенсера Оуэна. Когда братья создали «Хештег», Харрисон вошел в список 18 основных футболистов. До этого он не играл профессионально в футбол, хотя в детстве пробовался в академии практически всех лондонских клубов.
Когда год назад «Хештег» официально заявился в чемпионат Англии, состав практически полностью поменялся. Главным тренером вместо Спенсера стал Джей Деверо, до этого работавший ассистентом менеджера в профессиональных английских клубах.
Но несколько человек все-таки остались. В их числе – Харрисон, которого перед началом сезона выбрали капитаном, и два лучших бомбардира команды, Дэн Браун и Райан Адамс.
Именно Харрисон в итоге стал тем человеком, который поднял первый настоящий трофей «Хештега». В следующем сезоне – новые испытания в девятом дивизионе. Пока же тут ищут нового Скотта Поллока.