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«Краснодар» сыграл с «Крыльями» 0:0 и отстал на два очка от второго места
15 июля, 21:46
«Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА претендуют на второе место в РПЛ, которое выводит напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.
- «Краснодару» оставалось три матча, «Локо» и ЦСКА – по два;
- При трех победах «Краснодара» независимо от результатов других игр второе место занял бы он;
- «Краснодар» не забил «Крыльям Советов» в Самаре – 0:0 с предпоследней командой РПЛ. Теперь фаворит в борьбе снова «Локо».
Оставшиеся матчи:
- «Локомотив»: ЦСКА (д), «Урал» (г);
- «Краснодар»: «Динамо» (д), «Ахмат» (д);
- ЦСКА: «Локомотив» (г), «Тамбов» (д).
Если при равенстве очков у «Краснодара» и «Локомотива» будет также одинаковое количество побед, но считать придется разницу мячей (первый критейри – личные встречи равный, два матча по 1:1 и 1:1).
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