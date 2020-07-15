Краснодар
РПЛ
Футбол
ЦСКА
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Краснодар #Футбол #РПЛ #ЦСКА #Локомотив

«Краснодар» сыграл с «Крыльями» 0:0 и отстал на два очка от второго места

15 июля, 21:46

«Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА претендуют на второе место в РПЛ, которое выводит напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

  • «Краснодару» оставалось три матча, «Локо» и ЦСКА – по два;
  • При трех победах «Краснодара» независимо от результатов других игр второе место занял бы он;
  • «Краснодар» не забил «Крыльям Советов» в Самаре – 0:0 с предпоследней командой РПЛ. Теперь фаворит в борьбе снова «Локо».

Оставшиеся матчи:

  • «Локомотив»: ЦСКА (д), «Урал» (г);
  • «Краснодар»: «Динамо» (д), «Ахмат» (д);
  • ЦСКА: «Локомотив» (г), «Тамбов» (д).

Если при равенстве очков у «Краснодара» и «Локомотива» будет также одинаковое количество побед, но считать придется разницу мячей (первый критейри – личные встречи равный, два матча по 1:1 и 1:1).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Несколько дней назад ситуация была схожей
Кто попадет в Лигу чемпионов? Какие шансы на вылет? Расклады на последние туры РПЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Краснодар
#Футбол
#РПЛ
#ЦСКА
#Локомотив