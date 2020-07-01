Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Поделиться:
Комментарии:
0
РПЛ
Футбол
Ростов
Краснодар
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ
#Футбол
#Краснодар
#Ростов
Матч «Ростова» и «Краснодара» стал самым продолжительным в истории РПЛ
01 июля, 22:57
Официальный телеграм-канал РПЛ
пишет
, что она длилась 111 минут и 15 секунд.
Что было в этом матче:
Самый долгий матч в истории РПЛ. «Ростов» и «Краснодар» пробили 111 минут – все из-за ВАР
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Футбол
#Краснодар
#Ростов