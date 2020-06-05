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Англичане называют проброс между ног «мускатным орехом» (да? да!). Есть три версии происхождения
Проброс между ног соперника вошел в футбольную культуру как прием, которым легче всего унизить соперника. В Португалии этот трюк называют трусами, во Франции – мостиком, в Испании – трубой, в Бразилии – окном. В России есть культурный вариант с домиком.
А в Англии внезапно – мускатный орех. Есть три версии, почему так.
1. Питер Седдон в книге «Язык и фольклор величайшей игры в мире» рассказывает о распространенном обмане торговцев XIX века. Дорогой мускатный орех они смешивали с деревяшками, которые трудно было сразу заметить. Nutmegged – это оказаться в ситуации, когда тебя легко обманули. По версии Седдона, сленговое словечко быстро перешло в футбол, который тогда только начинал развиваться.
2. В книге Алекса Лейта «Над Луной, Брайан: язык футбола» версия проще. Термин прижился в 1940-х, а пошел от севера Англии, где мускатные орехи сравнивают с яичками, под которыми прокатывается мяч.
3. На языке кокни (просторечный лондонский диалект) nutmeg рифмовался на leg (нога). Когда мяч проходил между ног соперника, то фанаты кричали: «Мускатный орех!».