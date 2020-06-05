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#Футбол

Англичане называют проброс между ног «мускатным орехом» (да? да!). Есть три версии происхождения

05 июня, 14:00
Дмитрий Проскурин

Проброс между ног соперника вошел в футбольную культуру как прием, которым легче всего унизить соперника. В Португалии этот трюк называют трусами, во Франции – мостиком, в Испании – трубой, в Бразилии – окном. В России есть культурный вариант с домиком. 

А в Англии внезапно – мускатный орех. Есть три версии, почему так.

dpa / Global Look Press

1. Питер Седдон в книге «Язык и фольклор величайшей игры в мире» рассказывает о распространенном обмане торговцев XIX века. Дорогой мускатный орех они смешивали с деревяшками, которые трудно было сразу заметить. Nutmegged – это оказаться в ситуации, когда тебя легко обманули. По версии Седдона, сленговое словечко быстро перешло в футбол, который тогда только начинал развиваться.

2. В книге Алекса Лейта «Над Луной, Брайан: язык футбола» версия проще. Термин прижился в 1940-х, а пошел от севера Англии, где мускатные орехи сравнивают с яичками, под которыми прокатывается мяч.

3. На языке кокни (просторечный лондонский диалект) nutmeg рифмовался на leg (нога). Когда мяч проходил между ног соперника, то фанаты кричали: «Мускатный орех!».

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