Англичане называют проброс между ног «мускатным орехом» (да? да!). Есть три версии происхождения

Проброс между ног соперника вошел в футбольную культуру как прием, которым легче всего унизить соперника. В Португалии этот трюк называют трусами, во Франции – мостиком, в Испании – трубой, в Бразилии – окном. В России есть культурный вариант с домиком.

А в Англии внезапно – мускатный орех. Есть три версии, почему так.