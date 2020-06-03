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Помните Зе Роберто? Он проповедует со сцены и говорит о боге
Зе Роберто только недавно завершил карьеру в 43 года – объявил, что сделает это в 2016-м, а сам доиграл до осени 2017-го. Чем будет заниматься, он рассказал еще десяток лет назад.
«Могу представить себя в роли священника. Уже узнал, что нужно в течение четырех лет изучать теологию». Через два года подтвердил: «Я ощущаю в себе призвание помогать людям. Все, что происходило в моей жизни, не просто так. Бог дал мне шанс».
Зе Роберто к тому времени регулярно посещал церковь и организовал группу по изучению Библии.
В 2006-м Зе Роберто мог перейти в «Зенит», но сделка не состоялась, потому что в Россию не захотела переезжать жена. «Одним из условий у него было, чтобы рядом с базой на районе была церковь», – рассказывал Федор Погорелов.
У Зе Роберто было непростое детство. Отец бросил семью из шести детей, когда Зе Роберто было десять лет. Друзья сидели на наркотиках, двух из них застрелила полиция. После их смертей Зе Роберто пересмотрел взгляды на жизнь и увлекся протестантизмом, который всегда исповедовала мама.
«Когда в вашем сердце нет Иисуса, вы ищете мирские вещи, чтобы заполнить пустоту в сердце. Благодарю бога, что пустота у меня была заполнена его сыном Иисусом, и ничто так не сделало меня счастливым, как жить совершенно иначе».
Религия помогала ему преодолевать другие личные трагедии.
Сестра умерла во время родов. «Мы были шокированы, но впервые поняли, что бог – утешитель детей, как написано в псалмах».
Его первый ребенок был мертворожденным. «Мы снова доверились богу. Голова говорила «нет», а сердце говорило – да». С тех пор я всегда доверял сердцу».
Вскоре у семьи Зе Роберто родился здоровый ребенок, а сам он перешел из «Байера» в «Баварию». «Если вы умеете терпеть – бог вознаградит», – учил Зе Роберто
Сейчас он держит режим и не расслабляется: «Не пью, не курю, правильно питаюсь и хорошо сплю. Единственный человек, с которым нужно соревноваться, – это тот, кем вы были вчера. Всегда оставайтесь мотивированными». Подтверждение – в инстаграме:
Зе Роберто выступал на религиозные темы, когда еще был игроком. Например, в Порту-Аллегри. Вот он в костюме с микрофоном.
В 2017 году Зе Роберто выступал в бразильском Рекрейо. Там он показал толпе немецкий паспорт и сказал: «Видите? Это мой билет в разные уголки мира, где им это нужно. Чтобы добраться до Африки, Замбии, Конго и спасти эти души».
Он выступает и сейчас. Видео с ютуб-канала церкви из Пирасикабы – от 2019 года. А в январе 2020-го Зе Роберто ездил с лекцией в Швейцарию – уже по спортивной теме.
Инстаграм Зе Роберто полон снимков из спортзала и прошлых матчей, он доволен жизнью и выглядит свежо. «Деньги закончатся, успехи будут забыты. Сегодня у меня есть бог, а завтра я буду жить с ним в гораздо лучшем месте – на небесах».