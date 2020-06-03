Помните Зе Роберто? Он проповедует со сцены и говорит о боге

Зе Роберто только недавно завершил карьеру в 43 года – объявил, что сделает это в 2016-м, а сам доиграл до осени 2017-го. Чем будет заниматься, он рассказал еще десяток лет назад.

«Могу представить себя в роли священника. Уже узнал, что нужно в течение четырех лет изучать теологию». Через два года подтвердил: «Я ощущаю в себе призвание помогать людям. Все, что происходило в моей жизни, не просто так. Бог дал мне шанс».

Зе Роберто к тому времени регулярно посещал церковь и организовал группу по изучению Библии.

В 2006-м Зе Роберто мог перейти в «Зенит», но сделка не состоялась, потому что в Россию не захотела переезжать жена. «Одним из условий у него было, чтобы рядом с базой на районе была церковь», – рассказывал Федор Погорелов.