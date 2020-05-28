«Теперь Добби свободен»: Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»

При этом он изменил лица персонажей из фильма на свое и президента клуба Григория Иванова.

А еще опубликовал фото трудовой книжки, подписав его «Freedom!».

Иванов прокомментировал пост: «У него контракт закончился, какое рабство? Дебил дебилом, человек недалeкий».

Позже Меркулов удалил пост.