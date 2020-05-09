Турне «Динамо» по 🇬🇧: забили 10 голов за матч, собирали по 120 тысяч зрителей и отдали деньги на восстановление Сталинграда

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Жители Лондона дарили кукол и предлагали «Динамо» жилье. В газетах писали, что приехали любители
Сентябрь 1945 года. Московское «Динамо» на одно очко опередило ЦДКА и стало первым чемпионом СССР в послевоенный период. Отпуск футболистов оборвало приглашение ассоциации футбола Англии, которая предложила «Динамо» провести четыре товарищеских матча с лучшими британскими клубами у себя дома. В Москве согласились: перед отлетом «Динамо» расчищало поле в Мытищах, где тренировалось, а в ноябре советская делегация на четырех самолетах отправилась в Великобританию.
К вечеру «Динамо» приземлилось в лондонском аэропорту «Кройдон», но вместо гостиницы игроков повезли в казармы королевской гвардии, которые тренер Михаил Якушин описал как «мрачное, темное здание»: «Провели нас на второй этаж, показывают на какую-то дверь, говорят: «Здесь вы будете располагаться, сейчас сходим за ключами». Решил я, как говорится, изучить обстановку и в замочную скважину стал разглядывать предназначенные нам «апартаменты». Вижу большую комнату, неприбранную, стоит коек тридцать, без матрасов и, разумеется, без постельного белья».
Якушин отказался от казарм, потому что в них нет условий для отдыха команды. Ему объяснили, что все номера забиты, но после нескольких телефонных звонков футболистов развезли по разным гостиницам, а на следующий день собрали в одной общей. С утра о ситуации узнали жители Лондона и завалили советское посольство предложениями поселить у себя дома сразу по несколько человек.
Жители Лондона позитивно встретили футболистов «Динамо», но британские корреспонденты выставляли их любителями, упрекали за некачественные синие пальто и считали, что в СССР люди занимаются спортом только по вечерам после работы: «Если русские футболисты играют с не засученными рукавами, то я должен сказать, что они недостаточно хороши, чтобы играть с нашими первоклассными мастерами…». Обратный эффект: когда Якушин сказал журналисту, что не может купить в Лондоне куклу для дочери, это быстро подхватили – в советское посольство слали множество кукол со всей страны.
🏴 «Челси» – тренировка на поле для собачих бегов, цветы, давка на «Стэмфорд Бридж»
Состав «Динамо» усилил Всеволод Бобров, который в составе ЦДКА забил 24 гола в 21-м матче и стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В Великобритании он на левом фланге заменил заболевшего желтухой Александра Малявкина, которого после прилета отправили в госпиталь и выписали только перед возвращением домой. От ленинградского «Динамо» поехали Евгений Архангельский и Борис Орешкин.
За несколько дней до матча с «Челси» игрокам «Динамо» запретили выходить на тренировку в бутсах, чтобы не портить газон. «Только в тапочках!» – требовали на стадионе. Следующая тренировка прошла полноценно, но не на «Стэмфорд Бридж», а на стадионе, где устраивали собачьи бега. Вратарь «Динамо» Алексей Хомич рассказывал: «Раздевалок тоже не было, пришлось облачаться в форму прямо на каменных скамьях трибун. В это время англичане срочно сколачивали ворота. Потом к стадиону привыкли, тем более что поле было действительно добротное... Занимались каждый день, собирая толпы зрителей, предприимчивый хозяин «собачьего» стадиона начал даже продавать билеты на наши тренировки».
«Динамо» вышло на поле за 15 минут до начала матча, чтобы размяться, но зрители удивились, потому что британские футболисты обычно делали это в раздевалке. Еще один культурный шок – букеты гладиолусов и хризантем, которые игроки «Динамо» подарили «Челси».
«Когда на первой игре против «Челси» русские презентовали каждому из своих соперников по букету цветов, это страшно поразило и развеселило всех, – рассказывал корреспондент Хантер Дейвис из The New Statesman. – Наши футболисты были так сконфужены, просто не знали, куда спрятать глаза.
Настоящие мужчины – да что там, любые мужчины – в послевоенные годы предпочли бы умереть, нежели быть увиденными с букетом цветов в руках. Примерно такая же стыдоба, как если бы тебя застукали толкающим коляску с ребенком или меняющим ему пеленки».
Это раскрутили в газетах: «Русские похоронили англичан еще до начала матча! Русские – пророки!». Но «Челси» это не помешало: за стартовые полчаса они забили два гола и потащили пенальти от Леонида Соловьева, который попал в штангу. Во втором тайме «Динамо» забило дважды и отыгралось. В последние 15 минут от «Челси» прилетел третий гол, но Всеволод Бобров увел «Динамо» от поражения.
Финальные 3:3 спровоцировали бурю: болельщики прорвались на поле и утащили со стадиона на руках забивавших Боброва и Василия Карцева, капитана Михаила Семичастного и вратаря Хомича. Капитан «Челси» Джон Харрис сравнил прыжки Хомича с тигриными, а британские газеты похвалили «Динамо» за уровень. Пленку с записью матча отправили в Москву и запустили для болельщиков показ в кинотеатрах.
🏴 «Кардифф» – 10 голов, радиотрансляция на СССР, самая быстрая команда Великобритании
Из Лондона «Динамо» отправилось в Кардифф. «Кардифф» играл в третьем дивизионе Англии и считался самой быстрой командой в Великобритании, но «Динамо» забило 10 голов и пропустило один. Атака «Динамо» понравилась журналисту Дэвиду Даунингу: «Можно даже было представить, как они задумчиво передают друг другу сигарету, решая, кому забивать». Бесков сделал покер, Бобров и Архангельский – по хет-трику.
На СССР впервые велась радиотрансляция из Уэльса, матч комментировал Вадим Синявский. «Эти русские – самая лучшая команда, которую мне когда-либо приходилось видеть. Они – достойные соперники любого коллектива в Англии», – подчеркнул тренер «Кардиффа» Сириль Спайерс.
🏴 «Арсенал» – победа 4:3 в тумане, стадион «Тоттенхэма», советский судья
Из-за тумана игру в Лондоне могли отменить. Жители придумывали названия разновидностям тумана, этот назвали гороховым супом.
«Все 90 минут я провел в таком напряжении, которого никогда не испытывал, – говорил о погодных условиях вратарь «Динамо» Хомич. – Туман был настолько густым, что я не имел никакого представления о том, что делается у противоположных ворот. Только по аплодисментам и гулу я ориентировался, на какой стороне мяч. Когда он поднимался вверх, я вообще терял его из виду».
Домашний стадион «Арсенала» – «Хайбери» – еще не восстановили после войны, поэтому матч провели на «Уайт Харт Лейн», где собралось 55 тысяч. Матч судил Николай Латышев – по договоренностям, на одном из четырех матчей должен работать советский арбитр. Из-за тумана обе команды несколько раз принимали Латышева за своего игрока и пасовали ему. В перерыве он сменил черную форму на белую. Опыт судейства в Лондоне перешел на СССР: теперь на матчах составлялись полноценные протоколы, куда заносились составы и авторы голов, а на футболках для удобства появились номера.
«Динамо» забило на первой минуте. Тренер Якушев находился за воротами и не увидел гол Боброва из-за тумана – узнал о нем по цепочке от игроков. К перерыву «Динамо» проигрывало 2:3, но во втором тайме забило дважды: победный гол – за Бобровым, который сделал дубль. «Ужасные условия погоды столь же плохо отражались на них, как и на нас. Жаль, что туман не позволил многочисленным зрителям так же хорошо видеть игру, как видели ее мы, то есть игроки, ибо она была действительно интересной и напряженной», – говорил капитан «Арсенала» Бернард Джой.
🏴 «Рейнджерс» – 120 тысяч зрителей, сравнение с «Зенитом», письмо от мэра Глазго
Все закончилось в Шотландии с «Рейнджерс», где на «Динамо» собралось 120 тысяч зрителей. «Любители футбола, завидев нашу команду на прогулке, на пальцах обязательно показывали, с каким именно счетом победит «Рейнджерс», – 3:0, 5:0, даже 10:0», – говорил тренер Якушин.
«Динамо» быстро забило два гола, Хомич потащил второй пенальти за турне, но для победы этого не хватило – 2:2. Капитан Михаил Семичастный – единственный, кто из состава «Динамо» участвовал в международных матчах – сравнил «Рейнджерс» с ленинградским «Зенитом». Мэр Глазго отправил «Динамо» письмо, где поблагодарил за матч и отметил, что тысячи шотландских болельщиков оценили их игру.
Чтобы улететь домой после беспроигрышного турне, советская делегация ждала неделю, пока не наступит летная погода. Журналист Юрий Жуков, который был с командой в Великобритании, описал итоги: «Команда «Динамо» прошла сквозь этот ураган «холодной войны», словно могучий ледокол, легко рассекающий льды, и вернулась в Москву с заслуженной славой».
Генеральный секретарь ассоциации футбола Англии Стэнли Роуз принял у себя игроков «Динамо» и вручил им пустые бумажники. В мэрии Лондона перед отлетом собралось под тысячу человек. Деньги, полученные от продажи билетов, «Динамо» отдало на восстановление Сталинграда после войны. Об их турне по Великобритании узнали в зарубежных странах – многие клубы взяли название в честь «Динамо».