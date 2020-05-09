Турне «Динамо» по 🇬🇧: забили 10 голов за матч, собирали по 120 тысяч зрителей и отдали деньги на восстановление Сталинграда

«Динамо» вышло на поле за 15 минут до начала матча, чтобы размяться, но зрители удивились, потому что британские футболисты обычно делали это в раздевалке. Еще один культурный шок – букеты гладиолусов и хризантем, которые игроки «Динамо» подарили «Челси».

«Когда на первой игре против «Челси» русские презентовали каждому из своих соперников по букету цветов, это страшно поразило и развеселило всех, – рассказывал корреспондент Хантер Дейвис из The New Statesman. – Наши футболисты были так сконфужены, просто не знали, куда спрятать глаза. Настоящие мужчины – да что там, любые мужчины – в послевоенные годы предпочли бы умереть, нежели быть увиденными с букетом цветов в руках. Примерно такая же стыдоба, как если бы тебя застукали толкающим коляску с ребенком или меняющим ему пеленки».

Это раскрутили в газетах: «Русские похоронили англичан еще до начала матча! Русские – пророки!». Но «Челси» это не помешало: за стартовые полчаса они забили два гола и потащили пенальти от Леонида Соловьева, который попал в штангу. Во втором тайме «Динамо» забило дважды и отыгралось. В последние 15 минут от «Челси» прилетел третий гол, но Всеволод Бобров увел «Динамо» от поражения.

Финальные 3:3 спровоцировали бурю: болельщики прорвались на поле и утащили со стадиона на руках забивавших Боброва и Василия Карцева, капитана Михаила Семичастного и вратаря Хомича. Капитан «Челси» Джон Харрис сравнил прыжки Хомича с тигриными, а британские газеты похвалили «Динамо» за уровень. Пленку с записью матча отправили в Москву и запустили для болельщиков показ в кинотеатрах.