ЦСКА
Футбол
Почта России
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЦСКА #Футбол #Почта России

«Почта России» переедет на стадион ЦСКА. Стоимость аренды – 1,5 миллиарда рублей в год

06 мая, 13:17

На стадионе будет базироваться главный офис компании. Общая площадь арендуемых площадей – 37 тысяч квадратных метров.

Вот что сказал по этому поводу председатель ВЭБа Игорь Шувалов: «Мы достигли принципиальной договоренности, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Гинер мечтал о чемпионате из частных клубов, а теперь сам передал ЦСКА под управление госкорпорации
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЦСКА
#Футбол
#Почта России