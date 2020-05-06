Первый матч чемпионата Кореи покажут в твиттере и ютубе. Сезон стартует 8 мая

Он должен был начаться 29 февраля, но из-за пандемии коронавируса был отложен.

8 мая сезон начнут «Чонбук» и «Сувон». По московскому времени матч начнется в 13:00. Официальный аккаунт лиги обещает трансляцию матча в твиттере и ютубе.