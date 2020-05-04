Шалимов удалил инстаграм: «Эта шелуха мне неинтересна»

Публикация Игоря Шалимова в инстаграме о дармоедах обсуждалась сутки. Пост был удален, а позже – и весь аккаунт.

«Только что я полностью удалил инстаграм. Потому что завтра, 5 мая, я вылетаю в Грозный и приступаю к работе. Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про нее забуду уже завтра, если не сегодня вечером», – заявил Шалимов в интервью Metaratings.ru.

Когда Шалимов сообщил об удалении инстаграма, он еще был доступен. Сейчас – нет.