Борьба в Дагестане – спорт номер один, по исламу недопустимы ММА. Фильм о единоборствах на канале Уткина

Виктор Кравченко – футболист любительской команды «Эгриси» и блогер, чьи материалы публикуются на ютуб-канале Василия Уткина. Он съездил в Дагестан, чтобы понять, почему там так популярен борцовский спорт, как связан с этим Хабиб и какую роль в этом сыграл ислам.

«Каждый народ определяет три вещи: география, соседи, религия», – говорит он. Первое место – клуб «Горец» на окраине Махачкалы, его основал в 2008 году Мусаила Алаудинов: «Единственный в России и один из лучших в Европе на тот момент».

«За это время по 2020-й с очень многих видов спорта мальчики приходили в UFC».