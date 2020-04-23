Борьба в Дагестане – спорт номер один, по исламу недопустимы ММА. Фильм о единоборствах на канале Уткина
Виктор Кравченко – футболист любительской команды «Эгриси» и блогер, чьи материалы публикуются на ютуб-канале Василия Уткина. Он съездил в Дагестан, чтобы понять, почему там так популярен борцовский спорт, как связан с этим Хабиб и какую роль в этом сыграл ислам.
«Каждый народ определяет три вещи: география, соседи, религия», – говорит он. Первое место – клуб «Горец» на окраине Махачкалы, его основал в 2008 году Мусаила Алаудинов: «Единственный в России и один из лучших в Европе на тот момент».
«За это время по 2020-й с очень многих видов спорта мальчики приходили в UFC».
«Я сюда прихожу как в больницу для лечения – пришел, попотел и все уходит у меня», – говорит один из бойцов.
На вопрос – почему есть такое желание драться – один боец отвечает: «У нас в крови это». «В Дагестане есть два места, где каждый парень обязательно побывает – это мечеть и зал по вольной борьбе».
Следующий зал – «Динамо». Тренер по вольной борьбе – Имамирза Алиев, воспитавший несколько олимпийских чемпионов. «Это спорт номер один в Дагестане. ММА? Я не поклонник этого вида спорта. Если не получается в борьбе, они уходят туда». «По атмосфере отличается от зала ММА, нет такой открытой агрессии».
Еще одно мнение: «Борьба в Дагестане считалась номером один всегда. На сегодняшний день ММА чуть захлестнула».
«Я вам покажу – сколько олимпийских чемпионов по борьбе. А ММА? Есть один», – говорит Алиев.
Почему ММА – это модно? «Только финансирование, другого не вижу. Если говорить об олимпийских видах спорта, там можно поднять флаг нашей страны. ММА – больше коммерческий вид спорта».
Кравченко попробовал на ковре и сам: «Сначала было страшно, тряслись руки, после первого удара страх куда-то уходит. Как будто так всегда было».
Еще один собеседник: «ММА? Мне мордобой не нравится. Дали один раз по голове и можешь умереть. А борьба – просто друг друга побросали. Почему в Дагестане? Лучше всего у нас, наверное, получается драться и бороться», – посмеялся он.
Министерство по делам молодежи республики Дагестан. Камил Саидов – министр по делам молодежи. Сильный, конкурентный, умный – тремя словами он описал дагестанца. Не смущает ли тяга к ММА? «Там большие гонорары, транслируется по всему миру – молодежи интересно это». А если не борьба, то что? «Другие секции – боксеры, дзюдоисты».
Следующая остановка – Каспийск, зал, где тренируются дети. Вице-президент федерации ММА Дагестана Курбан. С каких лет начинают заниматься? «С малых, можно сказать – с семи, восьми есть, которые уже занимаются». Почему выбрали эти бои – вопрос им. «Нравится этот вид спорта. Получать и наносить удары».
«Мелкие травмы в основном. Кровь из носа, частичные травмы носа. Один пальцем в глаз попал. И все», – рассказывает девушка о повреждениях у бойцов.
Когда можно отдавать ребенка в ММА? «Лучше сначала отдавать в какой-то вид спорта – борьба, дзюдо, бокс. В бои никогда не поздно перейти».
Дальше – село Кахиб. «Без религии – люди потерялись, честно сказать», – говорит местный житель Магомед. Здесь горы и прекрасные виды.
В министерстве по физической культуре и спорту республики Дагестан вопрос о бюджете: в год около двух миллиардов.
Меньше ли стали заниматься борьбой в пользу ММА? Наоборот. Занимаются даже регби, но из восьми человек – шестеро ходят и на борьбу (еще один на бокс). «Здесь, в отличие от борьбы, воспитываются качества – дружба, коллективизм», – говорит регбийный тренер.
Школа в горах. В зале на десять квадратных метров тренируются бросать друг друга. Тренер Магомедзагид: «Желающих человек 30 ходит. К курению, алкоголизму, наркомании у них тяги не будет – вера не позволяет и внутри в них уже вложено – спорт, это никто не отнимет».
Три самых главных качества в мужчине – вопрос одному из парней. «Дух, воспитанность, мужество». Кто твой главный герой – вопрос еще одному. «Дедушка. Он воевал».
«С таких вот залов и начинаются карьеры бойцов ММА, олимпийских чемпионов», – считает Виктор.
На вопрос, чем после окончания карьеры занимаются борцы, отвечает Ширвани Мурадов – олимпийский чемпион-2008, чемпион Европы-2007. «Кто-то выходит на госслужбу, кто-то старается свой маленький бизнес открыть, я стараюсь какими-то своими мелкими делами заниматься».
Имам Шамиль был предводителем кавказских горцев, объединил горцев Западного Дагестана и Чечни, воевал против российской армии. На Северном Кавказе он – национальный герой. «Он 25 лет воевал». «Он был справедливым человеком».
«Что дальше будете делать?» – спрашивает Виктор ребят. «Искупаемся и спать. Спартанские условия», – отвечают.
Дальше – группа бойцов устраивает пробежку в горы, где практикуется на свежем воздухе – бои, спарринги.
«Знаете Хабиба?» – вопрос одному из местных жителей. «Знаю. Не знаю, кто он такой. Боец. По-мусульмански, борьба – можно, бокс – нельзя. Драки – нельзя».
В фильме упоминаний о Хабибе – минимум. Такой подход к религии.
Важный вопрос – разрешены ли ММА по исламу. «Мы занимаемся оздоровлением нашей молодежи в первую очередь», – один из ответов. Министр спорта Дагестана считает так: «В религии запрещают бить по лицу. В это же время – что есть, то есть».
Магомедрасул Саадуев – бывший имам центральной мечети Махачкалы: «Если в этих видах спорта имеют место причинения увечий, удары по лицу, оголение тела, ставки и так далее – эти виды спорта становятся запрещенными. Недопустим вред ни самому себе, ни другому человеку. Ни один бой не смотрел. Узнаю по настроению молодежи, кто победил».
Он считает, что для популяризации этого вида спорта среди мусульман нужно будет вносить другие правила, связанные с исламом.
«ММА – это обычная жизнь, я не знаю ни одного дагестанца, который хоть раз за свою жизнь не подрался, начиная со школы, с малых лет. ММА, по идее, по исламу запрещено», – рассказывают ему.
В клубе «Горец» есть бойцы из Ирана и Южной Африки. Африканец Марк Ульм говорит, что в Дагестане – лучшие бойцы мира. «Чтобы стать лучшим – надо драться с лучшими».
Есть и тренер из Панамы: «Здесь лучший в мире уровень борьбы».
«Я в горах два часа. Это точно не жизнь. Это борьба».
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Фото на плашке: Спортивная борьба Дагестана.