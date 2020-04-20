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Немецкие политики допустили возобновление сезона Бундеслиги 9 мая

20 апреля, 20:26

SVEN SIMON / Global Look Press

Об этой дате сообщил Bild и еще привел слова гендиректора Немецкой футбольной лиги Кристиана Зайферта.

Зайферт отметил, что группа медиков разработала план – от командных тренировок до проведения игрового дня. Матчи пройдут без зрителей. Это единственный вариант для Бундеслиги.

В четверг, 23 марта, лига обсудит этот вопрос с клубами.

Также приводятся слова премьер-министра Баварии Маркуса Зедера и премьер-министра Рейна-Вестфалии Армина Лашета – они допустили, что чемпионат может возобновиться именно в эту дату.

Автор The Athletic Рафаэль Хонигштайн советует не торопиться: Зедер и Лашет говорят только о своих областях. Дата возобновления сезона будет известна 30 апреля по итогам встречи властей.

По состоянию на 19 апреля в Германии зафиксировано 139 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 4294 человека.

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