Златан Ибрагимович
Футбол
Хаммарбю
Ибрагимович тренируется с «Хаммарбю». Он – владелец 25% акций клуба
09 апреля, 20:37
«Ибрагимович был дома в Стокгольме вместе с семьей на время паузы в Европе, – сообщил спортивный директор «Хаммарбю» Яспер Янссон. – Он хотел снова позаниматься с мячом. Конечно, мы с позитивом к этому отнеслись, и он потренировался. В понедельник возобновятся тренировки и, конечно, мы его ждем, но будет видно дальше».
Совладельцем «Хаммарбю» Златан стал в ноябре 2019 года. Из-за этого его статую в Мальме несколько раз пытались сломать фанаты местного клуба.
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