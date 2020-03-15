Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #Футбол #коронавирус #Серия А #Ювентус

Криштиану тоже борется с коронавирусом. Он уехал из Италии и теперь переделает свои отели под больницы

15 марта, 11:19

UPD: Похоже, что новость о перестройке отелей Криштиану в больницы все же фейковая. Marca (первоисточник) удалил ее, никак не прокомментировав это ни на сайте, ни в своих соцсетях. La Repubblica же пишет, что ее журналисты связались с людьми, близкими к семье Роналду, и те опровергли новость Marca.

Прошла неделя с момента, как Даниэле Ругани сдал положительный на коронавирус тест. С того момента Криштиану:

1. Покинул расположение «Ювентуса». Он уехал домой на Мадейру и объявил «Ювентусу», что не вернется, пока в Италии не снимут карантин.

Почти сразу же министр здравоохранения Мадейры сказал, что ни у Роналду, ни у членов его семьи нет симптомов коронавируса.

2. Написал обращение в связи с быстрым распространением коронавируса по всему миру:

«Мир переживает тяжелый период, и от всех нас сейчас требуется предельная осторожность и внимательность. Сегодня я обращаюсь к вам не как футболист, а как отец, сын, человек, озабоченный последним развитием событий, охвативших весь мир. Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей в том, как справляться с текущей ситуацией.

Защита человеческой жизни должна быть превыше всего остального. Я мысленно со всеми, кто потерял близких людей, и я хочу морально поддержать тех, кто борется с вирусом, как мой партнер по команде Даниэле Ругани, а также всех медицинских работников, которые рискуют своими жизнями, спасая остальных».

3. Сейчас самостоятельно начал борьбу с коронавирусом. Для этого он перестроил работу собственных отелей. Теперь они переделаны в больницы, в которых будут бесплатно лечить заразившихся коронавирусом.

Криштиану переделает под госпитали два своих отеля на Мадейре и один – в Лиссабоне. Он будет лично выплачивать зарплату врачам и другим сотрудникам больниц. Marca сообщила, что Криштиану очень обеспокоен ситуацией в мире.

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Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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